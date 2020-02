Touba : Le Khalife des Baye Fall met en garde fermement Aïda Diallo A la suite du Khalife général des mourides qui lui a interdit de venir à Touba, désormais, c'est le Khalife général des Baye Fall, par la voix de son porte-parole, de mettre en garde Sokhna Aïda Diallo. « On demande à AÏda Diallo, si elle tient à sa vie, de laisser tout tranquillement Cheikh Ibra Fall. Elle n'a qu'à amener ses contrevérités ailleurs sinon on est prêt à faire face », prévient Serigne Saliou Fall dans une vidéo.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 07:11 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos