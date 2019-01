Touba : Le coordonnateur de l'APR à Ndindy rejoint Sonko et vilipende Sokhna Mame Khary Mbacké Finalement le coordonnateur de l'Alliance pour la République (APR) de Ndindy a déposé ses valises dans la coalition Sonko Président. Moustapha Seck Mawo se dit être déçu de son compagnonnage avec le président Macky Sall. Dans sa déclaration l'ex pensionnaire de la mouvance présidentielle n'a pas aussi raté Sokhna Mame Khary Mbacké de l'Apr: «Je prie Dieu pour qu'il m'épargne de celle qui paye 10 millions pour amputer une jambe de ses camarades de parti, et 20 millions pour les deux jambes de ses adversaires politiques », dit il.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos