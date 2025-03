Touba : Le dahira Moukhadimatoul Khidma dépense plus de 1,8 millions de CFA par jour pour les repas de rupture Chaque jour, plus de quatre mille personnes rompent leur jeûne dans la grande mosquée de Touba. Pour répondre à cette importante demande de nourriture, le dahira Moukhadimatoul Khidma dépense quotidiennement entre 1 800 000 et 2 000 000 de francs CFA. Cette information a été communiquée par Serigne Abdou Lahad Bousso, le secrétaire général, lors d’un « ndogou » auquel la presse locale a été cordialement invitée, informe leSoleil.sn.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025

Dans le but de renforcer ses liens avec ses divers collaborateurs, le dahira Moukhadimatoul Khidma, qui se charge de la gestion de la mosquée, invite ces derniers à partager des moments de convivialité. Jeudi dernier, c’était au tour de la presse locale de répondre à cette invitation au sein de la grande mosquée. Selon Serigne Abdou Lahad Bousso, cette démarche vise à affirmer que la grande mosquée appartient à tous, .



Ainsi, journalistes et techniciens des médias ont assisté à la conférence religieuse avant de vivre les moments de rupture. Profitant de cette occasion, Serigne Abdou Lahad Bousso, secrétaire général du dahira, en a profité pour faire le point sur la préparation des repas de rupture.



Selon ses propos, chaque jour pendant le ramadan, environ 4 000 personnes rompent leur jeûne à la grande mosquée de Touba. Il a également précisé que ce chiffre peut augmenter les vendredis, ainsi qu’à l’occasion d’événements religieux qui se déroulent durant ce mois sacré, tels que le Magal de Serigne Souhaibou et Laylatoul Khadre, relate leSoleil.sn.



Pour répondre à une demande croissante en matière de consommation, Serigne Abdou Lahad Bousso a observé que les dépenses quotidiennes oscillent entre un million huit cent mille (1 800 000) et deux millions (2 000 000) de francs CFA. Il insiste toutefois sur le fait que ces chiffres sont distincts du budget de fonctionnement des différentes commissions du dahira. Il ajoute également que « le bilan financier des dix premiers jours de cette édition dépasse largement celui de l’année précédente. »



Ainsi, plus de sept cents membres du dahira participent activement à la préparation des repas de rupture. Ils sont divisés en plusieurs groupes et interviennent à tour de rôle tout au long de la journée. « Certains s’occupent de la vaisselle, tandis que d’autres préparent le café ou le bissap, parmi d’autres équipes », a-t-il précisé.



Au nom de la presse, El Hadji Fallou Syll, journaliste au sein de Lamp Fall, a exprimé sa gratitude envers le dahira Moukhadimatoul Khidma pour cette précieuse invitation. Pour lui, cela témoigne d’une collaboration fructueuse et durable entre les deux entités. Il a ajouté : « C’est un véritable honneur pour nous de prendre part à ces moments pleins d’enseignements ».



Suivant ses traces, Serigne Abdou Lahad Bousso a exprimé sa gratitude pour la collaboration sincère avec la presse locale, qui réalise un travail exceptionnel dans la valorisation des activités du dahira à travers le monde.

