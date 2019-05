Touba: Le "leytatoul qadr" sera célébré le 30 mai prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

La communauté mouride a retenu de célébrer le "leylatoul qadr’’ (nuit du destin), l’une des nuits de la fin du mois du Ramadan considérée comme bénie, le jeudi 30 mai prochain, à Touba, a appris l’APS.



Serigne Abou Lahad Mbacké, président du comité d’organisation de cet évènement, en a fait l’annonce, mardi, au cours du Comité régional de développement (CRD) dédié à cette manifestation religieuse annuelle.



A cette occasion, il a rappelé les bienfaits liés à la célébration du ’’leylatoul qadr’’, "une nuit meilleure que mille nuits. Une nuit consacrée par le Coran, qui a été chantée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimoul Rassoul’’, le fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes sénégalaises.



"C’est une nuit plus qu’importante dans le calendrier musulman", a-t-il relevé, soulignant que comme par le passé, il est prévu à cet effet un certain nombre de conférences dont un panel devant porter sur le code de la famille.



Le chef religieux souhaite qu’il n’y ait pas d’impairs dans l’organisation de cette manifestation initiée par Sokhna Maïmouna Mbacké, fille cadette du fondateur du mouridisme.



Le gouverneur de la région de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndao, a pour sa part assuré que toutes les dispositions seront prises pour une prise en charge des doléances du comité d’organisation.













APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos