Touba: Le ministre El Malick Ndiaye reçu par le Khalif généal, Serigne Mountakha Mbacké À la tête d’une importante délégation, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, a été reçu ce vendredi 16 août à Touba par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

La délégation ministérielle comprenait son directeur de cabinet, Modou Ndiaye, le directeur des Transports terrestres, Waldiodio Ndiaye, le directeur général de l’Ageroute, Mamadou Ndao, le directeur général des Autoroutes du Sénégal, Ibrahima Sall, le directeur général des Grands Trains du Sénégal, Oumar Sow, ainsi que le directeur général des Chemins de fer du Sénégal, Ibrahima Ba.



Avant d’être reçu par le guide religieux, le ministre a effectué la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Touba.



Lors de l’audience, le ministre a présenté au Khalife les différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’organisation du Magal. Il a notamment évoqué la réhabilitation de la voirie de la ville sainte de Touba, la diversification des moyens de transport (trains, bus Dakar Dem Dikk, etc.) pour faciliter le déplacement des fidèles et leur assurer un voyage en toute sécurité, ainsi que le maintien des tarifs de transport.



Le ministre a également insisté sur l’importance de la prudence sur les routes afin d’éviter les accidents, expliquant que des mesures de prévention et de sécurité routière ont été mises en place à cet effet.



Pour conclure son discours, il a demandé au Khalife de formuler des prières pour un Magal sans accident et pour le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour son gouvernement.



Le Khalife a exprimé sa satisfaction sur les mesures prises par l’Etat et prié pour la réussite du gouvernement.



Avant de quitter Touba, le ministre a rendu visite à Serigne Bass Abdou Khadre. Ce dernier, porte-parole du Khalife, a également salué les réalisations du gouvernement et a fait un beau témoignage à l’endroit du ministre.



