Touba: Le nouveau khalife élargit les pouvoir de Serigne Bass Abdou khadre

Fin de suspense pour le poste de porte-parole du Khalife général des mourides, trois jours après le rappel à Dieu du 7e khalife de Bamba. Le successeur de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké à la tête de la communauté mouride a confirmé Serigne Bass Abdou khadre comme la voix de Touba, avalisant ainsi les choix de Serigne Mouhamadou Bara Falilou et de Serigne Sidy Mokhtar.



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est même allé plus loin. Le patriarche de Daroul Minam qui dit s’inscrire dans la continuité, confie à l’endroit de Serigne Bass : « Serigne Sidy Mokhtar avait défini vos pouvoirs, mais me concernant, ils sont limités. Tu es mon tout, en tout lieu, et en toutes circonstances ».



Selon des indiscrétions, c’est juste après les premières heures qui ont suivi l’inhumation de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké que Serigne Mountakha Bassirou a confirmé Serigne Bass à son poste.



Hier après la prière de quatorze heures, le nouveau khalife est revenu sur la question, en renforçant les pouvoirs du porte-parole. On rappelle que Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre a été désigné porte-parole de la communauté mouride par le premier petit-fils khalife de Bamba, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Falilou, en 2010.



A sa disparition, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké a confirmé à ce poste et fait de lui, en 2012, son plénipotentiaire.











