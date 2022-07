Touba / Législatives: En pleine bagarre, un responsable de l'APR tire un coup de feu et... Le pire a été évité de justesse à Touba où une bagarre a opposé des jeunes de Bby et des individus qui seraient des membres de l'opposition.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 07:58 | | 0 commentaire(s)|

La scène de violence s'est déroulée hier vers 18 heures au quartier Darou Khoudoss. En effet, tout est partie de l'attaque de la caravane des jeunes républicains par des individus.



La conséquence: une bagarre éclata. C'est dans ce contexte de confusion, qu'un responsable de l'Apr a tiré un coup de sommation en l'air lors des échauffourées. Mais ces jeunes républicains ont été chassés finalement par des pierres lancées par des individus, rapporte seneweb.



Le tireur a accusé l'inter-coalition Yaw-wallu. " Des membres de Wallu et de Yaw nous ont attaqués à Darou khoudoss. Ils ont commencé à déchirer nos affiches avant de nous jeter des pierres. J'étais obligé de tirer un coup de feu en l'air", justifie-t-il.



Au finish plus de peur que de mal ! Aucun blessé n'a été signalé

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook