Touba : Les travaux du grand Magal avancent à un rythme plus ou moins satisfaisant, selon Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024

Le président de la commission communication et culture du comité d’organisation du Grand Magal de Touba, Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a indiqué que les travaux engagés dans la ville de Touba en perspective du Grand Magal, l’évènement religieux commémorant le départ en exil, au Gabon, de Cheikh Ahmadou Bamba, avancent à ‘’un rythme plus ou moins satisfaisant’’.



Faisant le point sur les préparatifs de cette manifestation religieuse prévue le 23 août prochain, il a précisé qu’il est encore trop tôt pour évaluer pleinement les travaux engagés, rapporte l'Aps.



“Cette rencontre n’a pas pour but de faire un bilan du comité d’organisation, mais elle a pour objectif de faire le point de préparatifs”, a clarifié Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, en marge d’une conférence des responsables des commissions du comité d’organisation du grand Magal.



‘’Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre, d’autant plus que rien n’est encore trop tard. Les travaux sont en cours, tout n’est pas encore finalisé. On ne peut pas en dire davantage tant que nous ne serons pas au lendemain du Grand Magal.‘’, a-t-il insisté, indique la même source.



Il a souligné l’importance d’informer le public sur l’état d’avancement des travaux des différentes commissions du comité d’organisation.



Cette rencontre a également été l’occasion pour le comité d’organisation de partager avec les médias le programme culturel du Grand Magal de Touba.

