Touba Ndorong : Moussa Fall appelle les responsables de BBY à la retenue Le coordonnateur de l’Alliance pour le Développement Social est revenu sur la première Victoire de Macky Sall à Touba Ndorong lors de l’élection présidentielle. “C’est une Victoire historique, puisque Macky Sall n’a jamais gagné à Touba depuis 2012, mais c’est la Victoire de tous les responsables”, a réagi Moussa Fall sur la RFM, appellant les différents responsables locaux à arrêter de vouloir tirer la couverture sur eux et s’arroger la Victoire. “C’est une election présidentielle, pas locale, il n’y a que la Victoire du Président Macky Sall Sall qui vaille”, a-t-il encore marteler, appellant tout le monde à l’unité et au travail pour les prochaines échéances

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos