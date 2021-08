Touba: Polygame, gracié le 31 décembre, il est arrêté pour la 4ème fois pour 04 cornets de yamba Gracié le 31 décembre dernier par le président de la République Macky Sall, un dealer notoire est tombé pour la quatrième fois pour détention et trafic de chanvre indien. Le quinquagénaire a été filé au marché Ocass ce dimanche vers 13 heures par les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Touba, rapporte Seneweb.

Le multirécidiviste a été pris en possession de 04 cornets de drogue et une somme de 18.000 Fcfa en billets de 1000 F Cfa. Interrogé par les enquêteurs dans les locaux de la BR situé dans la Compagnie de gendarmerie de Touba, D.D a reconnu son statut de dealer.



Mais l'homme marié à deux épouses et père de 08 enfants précisera qu'il avait déjà écoulé une quantité équivalant à 2000 F Cfa, avant son arrestation.



Visé pour détention et trafic de chanvre indien, le dealer notaire a été déféré aujourd'hui au tribunal de grande instance de Diourbel. Il file directement vers la prison.

