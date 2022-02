Touba / Pour une bonne gestion de la Commune : Les recommandations de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aux conseillers

Les 100 conseillers du nouveau Conseil municipal de Touba ont été reçus samedi dernier par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Au cours de la rencontre, le Khalife général des Mourides est revenu sur la mission des conseillers et leur importance pour Touba et ses populations.



Serigne Mountakha a rappelé aux élus municipaux, « les grandes responsabilités » qui sont sur leurs épaules. « Il vous reviendra de gérer la cité, conformément à la volonté de Serigne Touba, pour éviter tout désagrément », a dit le saint homme. Il a ajouté que « par leurs actes, l’objectif visé est l’agrément de Dieu, qui constitue l’essentiel de notre quête ».



Aussi, fait noter le Khalife, « il faut comprendre que Touba est une partie intégrante du Sénégal, mais aussi qu’il y a des réalités que nous partageons en commun avec tous les Sénégalais et des réalités qui nous sont propres ».



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est revenu sur l’importance de préserver le legs du fondateur de la cité, Khadim Rassoul. « Nous devons veiller à cet héritage et exécuter exclusivement les recommandations des autorités religieuses du Cheikh », a aussi fait savoir le Khalife.



Aux populations, il a fait un rappel historique sur les comportements à avoir quand on habite Touba, tout en les invitant au respect des recommandations.



« En créant la sainte cité de Touba, le Cheikh était mû que par l’adoration d’Allah. L’essentiel est de savoir que nous sommes des disciples et nous ne devons pas adopter une démarche qui diffère de la volonté du Cheikh », a soutenu le guide des Mourides. Cette audience s’est tenue en présence du porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et de plusieurs autorités religieuses de Touba.













Lesoleil.sn