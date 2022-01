Touba / Préparatifs du Magal de Porokhane: Le Khalife général des Mourides à Kaolack pour 3 jours

Le Khalife général des Mourides en route pour Porokhane. Dans le cadre du Magal de Porokhane, le Khalife général des Mourides effectue un passage à Kaolack. C’est ainsi que Serigne Mountakha Mbacké a déposé hier ses valises dans cette ville, pour de trois jours. Accompagné d’une forte délégation, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké va effectuer un séjour dans la ville de Mbossé Coumba Djiguène avant de se rendre à Keur Madiabel et Porokhane, au Magal, en hommage à Mame Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme, fixé le jeudi 10 février 2022.



« Serigne Mountakha Mbacké doit se rendre au Magal et comme à chaque fois, il passe à Kaolack. Seulement, depuis que le Covid-19 est apparu, il y a deux ans, il s’est fait rare à Kaolack », explique Khadim Diop de Daara Nëhju, qui précise également que cette année, la date coïncide avec l’inauguration de la résidence de Keur Serigne Bassirou à Ndorong et la pose la première pierre d’une nouvelle mosquée à Ndorong.



A cet effet, ce lundi, le guide religieux, qui est également khalife de Porokhane, a eu droit à un accueil digne de son rang de la part des talibés mourides venus en masse dans la capitale du Saloum. « Nous ne pouvons que nous satisfaire que notre guide religieux vienne à nous comme il le faisait autrefois. En temps normal, c’est le chemin inverse, donc c’est avec beaucoup de joie que nous l’accueillons », confie Aly Bâ, membre de Nourou Darayni à Sara Nimzatt, un quartier de la commune de Kaolack.