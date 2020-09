Touba - Promesses non tenues, des lunettes "noires-fumées" pour Macky Sall Source A estime que "des lunettes noires fumées" doivent être achetées au Président Macky Sall pour qu'il puisse soutenir le regard du Khalife général des Mourides.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal, Macky Sall, candidat de "Benno Bokk Yakaar" d'alors avait promis, au khalife général des Mourides, le 03 février 2019, de réaliser tout juste après sa réélection, un parc industriel , un aéroport, deux mille (2000) emplois et un domaine agricole.



Mais dix neuf (19) mois après sa réélection, toutes ces promesses ont accouché d'éléphants blancs. A part la maquette du projet du Parc industriel qui a été présenté à Serigne Bass Abdou Khadre, en 2019, il n' y a plus rien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos