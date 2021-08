Touba: Retrouvé mort, un enfant d'un an et 4 mois enterré en catimini par ses... Un drame s'est passé à Touba, plus précisément à Touba Newga, où un enfant d'un an et quatre mois a été retrouvé mort dans un bassin de rétention qui fait face à la maison familiale. Une personne qui voulait faire ses ablutions, l'a trouvé, après avoir ouvert le bassin. Mais ce qui est curieux dans ce drame, racontent les riverains, le grand-père de la victime, en présence du père, a inhumé l'enfant sans l'aval des forces de l'ordre. Ils ont été interpelés pour les besoins de l'enquête, avant d'être relâchés. Cependant, le mystère demeure toujours. Qui a mis cet enfant innocent dans le bassin avant de le refermer ?

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 17:01



