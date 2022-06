Touba : Serigne Abo Mbacké remet un "adiya" de 236 millions FCfa au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha

Serigne Abo Mbacké Fallilou donne un adiya de 236 millions FCfa au Khalife général des Mourides, Serigne Touba Cheikh Mountakha.



Ceci, au nom de toute la famille de Serigne Fallou et des talibés. Renouvelant son acte d'allégeance, Serigne Abo a sollicité des prières pour toute la famille et les talibés. Non sans souhaiter une longue vie à Serigne Mountakha.