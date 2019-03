Touba- Serigne Khassim Mbacké: « Macky Sall a été trahi dans la ville sainte par un lobby intense et sournois … » Le marabout, Serigne Khassim Mbacké a analysé en profondeur, les raisons de la défaite du Président de la République, Macky Sall à Touba. Le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, a estimé qu’un lobby intense et sournois, a travaillé à la perte du candidat de la coalition présidentielle au niveau de la capitale du Mouridisme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

La raclée subie par la coalition Benno Bokk Yakaar à Touba ne semble pas être, une surprise pour Serigne Khassim Mbacké. D’après lui, des incapables majeurs à l’image de Mame Khary Mbacké, le maire Abdou Lahat Ka..., ont tout foiré. « C’est ce lobby intense et sournois qui a précipité l’APR et la coalition présidentielle dans le gouffre à Touba et dans le département de Mbacké. Certains d’entre eux, sont allés jusqu’à négocier avec Idrissa Seck. Ils ont fait montre d’un manque de respect aux populations de Touba », relève-t-il.



Lesdits responsables, contestés et préoccupés à autre chose, évoque-t-il, se rivalisent de villas luxueuses, de voitures rutilantes. « Ils sont obnubilés, voire ensorcelés par les biens matériels de ce bas-monde. Voilà tout le contraire de l’idéologie toujours, défendue par le Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul», a regretté le jeune marabout-politicien.



Ainsi, il reste d’avis que le Président Macky a beaucoup fait à Touba et pour Serigne Touba. A titre d’illustration, il a cité l’Autoroute « Ila Touba », l’assainissement (9 Milliards), des centaines de kilomètres de routes construites à l’intérieur de la Cité Sainte, l’intensification du réseau électrique, l’adduction d’eau, les soutiens multiformes envers les dignitaires religieux, etc.



« Aujourd’hui, le véritable facteur bloquant, c’est ce club d’opportunistes et de matérialistes. Touba et les disciples mourides ne leur appartiennent pas. Ils font la honte du Mouridisme. Ces gens-là ont pour religion l’argent. Ils ont retardé les travaux de construction de l’Hôpital moderne de Touba, pourtant lancés depuis 2016 sous le magistère de Cheikh Sidy Moctar Mbacké, regretté Khalife Général des Mourides».



Le chef de file du mouvement «And Dollél Macky pour un 2ème mandat», a félicité le Président de la République Macky Sall pour sa brillante réélection avec un score historique de 58, 27%. D’après Serigne Khassim Mbacké, le taux enregistré au niveau national par Macky Sall est le résultat de ses efforts jamais, faillis pour propulser le Sénégal vers l’émergence.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos