Touba : Serigne Mountakha Mbacké exhorte tous les croyants à un retour à Dieu… Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké s’est adressé aux musulmans plus particulièrement aux mourides suite à la prière du rituel du sacrifice de l’Aïd El-Adha. Ce dernier a fait des recommandations aux musulmans.

“J’exhorte tout croyants à un retour à Dieu et à ses recommandations. Khadim Rassoul nous a enseigné d’adorer et de suivre scrupuleusement les recommandations de Dieu. Un bon musulman doit avoir ces vertus: courage dignité et détermination (Jom , Ngor ak pastef) ” a-t-il rappelé, d’emblée.



Ainsi Serigne Mountakha a également recommandé aux fidèles d’apprendre les enseignements de Serigne Touba. Selon lui, Khadim Rassoul a consacré toute sa vie à adorer Dieu, travailler et suivre les traces du prophète Mohamed (psl).



S’adressant aux disciples qui étaient venus massivement prendre part à la prière de Tabaski, le guide de la communauté mouride a fait une précision de taille.



Serigne Mountakha Mbacké de préciser que retourner vers Dieu n’empêche pas un croyant de manger ou de boire. Mais, dira-t-il, un bon musulman doit consacrer sa vie à penser à son créateur pour poser de bons actes sur terre.



