Touba: Sur injonction de son guide religieux, Waly Seck retire toutes ses plaintes et... Dans un communiqué écrit par le collectif des avocats de Waly Seck dont Leral a copie, le chanteur a retiré toutes les pliantes qu'il avait envoyées aux personnes qu'il accusait de le le traiter d'être de connivence avec les LGBT.

Dans le document, il est établi que Waly Seck a reçu des instructions de son guide religieux depuis Touba, d'autres autorités religieuses, coutumières et politiques.



En concertation avec ses conseils, il a décidé de "retirer sa plainte pour injures publiques, diffamation, mise en danger de la vie d'autrui, violences et voies de fait; de retirer la citation directe pour diffamation contre les sieurs Makhtar Sarr et Jupiter Diagne dont l'audience était initialement prévue le 11 Août 2021 au Tribunal correctionnel de Dakar", fait savoir le communiqué signé par ses conseils.



Au demeurant, rappellent ses avocats, Waly Seck s'est senti heurté par des propos attentatoires à sa dignité d'homme, de musulman et réaffirme son attachement aux valeurs qui constituent le ciment de la société sénégalaise, toutes obédiences confondues.



