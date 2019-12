Touba - Trafic de chanvre indien: Un handicapé de 72 ans et ses clients tombent

Mettre hors état de nuire les délinquants à Touba, c'est la volonté des forces de l'ordre de défense. La Gendarmerie et la Police, sont actuellement à pied d'œuvre pour semer la terreur dans le camp des malfaiteurs. En patrouille dans la nuit du 5 au 6 décembre, les gendarmes de la brigade de recherche ont filé un dealer de l'herbe qui tue, du nommé I.F, âgé de 72 ans.



Le vieillard, de mobilité réduite, de surcroît, a été interpellé avec 357 grammes de chanvre indien. Il retourne ainsi en prison, après avoir bénéficié d'un allègement de peine à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Selon Source A qui donne l’information, le présumé trafiquant est tombé avec ses clients, C. G âgé de 53 ans et A. F âgé de 43 ans, qui ont été déférés vendredi dernier pour détention de trois (3) cornets de l’herbe qui tue.

