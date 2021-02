Touba Un chauffard s'enfuit après avoir tué un talibé Dans la capitale du mouridisme, un talibé de sept ans a perdu la vie dans un accident de la circulation. Le drame s’est produit en plein centre-ville. Le petit garçon qui traversait la chaussée avec quatre autres de ses camarades a été heurte de plein fouet par le conducteur d’un véhicule de marque Peugeot 406 aux vitres teintées.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 08:24

Sachant que le pauvre gamin est mort sur le coup, le chauffard a repris sa route avant l’arrivée des secours. Le corps sans vie a été transporte a la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeiny de Touba et une enquête a été ouverte par la police pour retrouver le conducteur.



« L’As » qui partage l’info, relevé que de nombreuses voitures flambant neuves qui circulent a longueur de journée dans Touba n’ont ni carte grise ni assurance.



Dans certains cas, les conducteurs n’ont même pas de permis de conduire. Et le phénomène n’est pas prés de s’estomper puisque la plupart de ces véhicules appartiennent à des guides religieux.



