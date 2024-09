Touba : Un groupe d’opérateurs économiques dégagent une enveloppe de 250 millions FCFA pour les victimes des inondations

Un groupe d’opérateurs économiques sénégalais a remis, vendredi, à Touba (centre), une enveloppe de 250 millions de francs CFA au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour venir en aide aux sinistrés des inondations enregistrées dans la cité religieuse, a constaté l’APS.



“Grâce à la mobilisation de ces hommes d’affaires dévoués, nous avons mobilisé en quelques jours 250 millions de francs CFA pour répondre à l’appel à la solidarité du khalife général des mourides suite aux inondations, avec leur lot de désastre, qui ont frappé Touba’’, a déclaré le porte-parole du jour, Mbaye Sarr.



Il s’exprimait ainsi devant le khalife Serigne Mountakha Mbacké, en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké et de dignitaires de la cité religieuse de Touba.



Avant d’être des opérateurs économiques, a ajouté Mbaye Sarrt, nous sommes d’abord des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride.



Il a indiqué que ce geste vient en appui aux initiatives de Serigne Mountakha, des autorités étatiques et des bonnes volontés, au profit des victimes des inondations à Touba.



Prenant la parole, le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a rappelé que ces bienfaiteurs n’en sont pas à leur premier geste à Touba, puisqu‘ils ont contribué de la plus belle des manières à la construction du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF).



Serigne Mountakha Mbacké a magnifié le geste hautement humanitaire de ces opérations économiques avant de prier pour eux.

Il y a quelques jours, de fortes pluies ont engendré la mort de quatre personnes à Touba et provoqué des dégâts matériels.



Plusieurs maisons ont ainsi été envahies par les eaux de pluie dans de nombreuses zones de Touba qui font face à des inondations.



Aps