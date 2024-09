Touba : Un homme se donne la mort en sautant dans un puits

Fin tragique pour le chauffeur S. Mbengue, âgé de 42 ans, qui s'est suicidé en se jetant dans un puits d'une profondeur de 30 m. Il est mort noyé, d'après le rapport médical transmis aux enquêteurs du commissariat de Ndamatou, renseigne Seneweb. Le drame est survenu ce lundi matin à Touba.



D'après les témoignages recueillis auprès de sa famille par les hommes du commissaire Mame Arona Ba, S. Mbengue souffrait de troubles psychiques depuis une semaine. Il était assis, ce lundi, sous un arbre. Quelques instants plus tard, il s'est jeté dans le puits. Ce sont ses cris de détresse qui ont alerté le voisinage, raconte la même source.



Malgré la prompte intervention des sapeurs-pompiers et des policiers de Ndamatou, S. Mbengue n'a pu être sauvé. La dépouille mortelle a été extraite du puits et acheminée à la morgue de l'hôpital de Ndamatou.



L'enquête suit son cours.