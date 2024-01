Touba : Un homme surpris en train d’égorger le fils d’un chef religieux, Mbacké-Mbacké

Un individu a été surpris en train d’égorger un enfant. Le môme serait entre la vie et la mort.



Après la SOGAS où un boucher a été égorgé par son collègue, à Thiaroye où un pêcheur a tranché la gorge d’un jeune pêcheur de 18 ans, un autre drame secoue Touba. Pendant que ces deux tragédies alimentent toujours les débats, un individu a été surpris en train d’égorger un enfant de 6 ans.



A en croire Senenews, le drame s’est produit ce vendredi non loin de la station SGF à Yoonu Darou un peu après la prière de « Tisbaar ». L’individu a été surpris, couteau à la main en train d’égorger l’enfant dans un bâtiment inachevé situé au quartier Darou Minam de Touba. Le mis en cause a tranché la partie postérieure du cou de l’enfant qui serait le fils d’un chef religieux, Mbacké-Mbacké.



Heureusement pour sa victime, l’homme n’a pas réussi à achever son acte criminel. Il a été rattrapé et a échappé au lynchage.



Du côté de la famille de l’enfant, l’on renseigne que le mis en cause souffrirait d’une démence qui le conduit parfois à être violent. Lui et l’enfant sont présentement aux soins à l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba.