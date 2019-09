Touba: Un père de famille viole sa belle-sœur muette et prend deux ans ferme

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire du gérant d’une boutique au quartier Touba Darou Khoudoss, Mamadou Ka a été vidée, hier, au tribunal des flagrants délits de Diourbel. Poursuivi pour viol sur sa belle-sœur muette, l’homme, la quarantaine révolue, marié à deux épouses et père de trois enfants, a été condamné à une peine de 2 ans ferme.



Ainsi, il devra verser 600 000 FCfa en guise de dommages et intérêts. Et, les faits remontent au mois de décembre 2018. Le sieur Ka a attendu la nuit le jour des faits pour s’introduire dans la chambre de la mère de N.S. Il surprend la pauvre dans son sommeil et la force à une relation sexuelle. La fille réveille sa cousine pour lui raconter sa mésaventure.



Sur ce, N.S est conduite à l’hôpital le lendemain et soumise à un examen gynécologique qui atteste des relations sexuelles. Alors que la famille tente de régler l’affaire à l’amiable, Ka menace de porter plainte pour fausses accusations. A la barre, le procureur avait requis 5 ans de prison. Mais, le juge n’a pas suivi son réquisitoire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos