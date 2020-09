Touba: Un véhicule de la police heurte un arbre, un interpellé décède sur le coup

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 14:50

Un véhicule de la police de Ndamatou (Touba), qui transportait des personnes interpellées, a violemment heurté un arbre, vers la corniche, informe Libération one line.



Un des interpellés d’un certain âge est décédé sur le coup, les menottes toujours aux poings. Plusieurs blessés, dont deux dans un état grave, ont été évacués. Il reste maintenant à connaître les causes de cet accident.



