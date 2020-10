Touba - Un violent accident fait un mort et plusieurs blessés La route a encore tué. Un mort et plus de 10 blessés. C’est le bilan d’un accident qui s’est produit ce mardi à Touba.

Un violent accident s'est produit à Touba. Un véhicule d’un particulier est entré en collision avec un Ndiaga-Ndiaye.



Le bilan est sanglant. Une personne y a perdu la vie et plus de dix blessés ont été enregistrés.



Le choc a eu lieu au croisement Diouroul.



