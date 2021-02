Touba: Un violent incendie cause d'énormes dégâts

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 18:16

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré, mercredi 03 février 2021, dans une maison servant d’entrepôt, située dans le quartier de Djanatou Mahwa, à Touba, rapporte "LeSoleil.sn". Le local a été complètement ravagé par les flammes. L’incendie situé à quelques encablures du marché, a occasionné d’importants dégâts matériels. Alertée, la brigade des Sapeurs-pompiers s’est transportée sur les lieux. Selon le lieutenant Adama Diouf, commandant les opérations, aucune perte humaine n’a été enregistrée.



« Mes éléments ont réussi malgré les maigres moyens, à éteindre le feu après 1 heure 30 mn de combat. Ils étaient au nombre de soldats à arriver sur les lieux, 7 mn après l’alerte reçue », a confié le lieutenant Diouf qui, s’est réjoui de l’apport des riverains. Témoin de l’incendie, Modou Ndiaye a fait savoir que l’entrepôt qui appartenait à «Tapis Rouge», contenait du matériel immobilier, des matelas et des fauteuils de salon, qui n’ont pu être sauvés. « Aucun responsable de l’entrepôt n’était sur place, les pertes n’ont pas pu être évaluées pour le moment », a déclaré le sieur Ndiaye. Toutefois, le lieutenant Diouf a invité les commerçants au respect strict des conditions de stockage pour, a-t-il dit, éviter de pareils accidents.



D'après la même source, les causes de l’incendie ne sont pas pour le moment connues, néanmoins, la police présente sur les lieux, a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie.

