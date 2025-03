Touba : Un voyageur arrêté par la Police, avec 6 kg de "yamba", après une course-poursuite Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

N'eût été la vigilance et la ténacité des hommes du commissaire principal Diégane Sène, le dealer M. Thiam allait livrer une commande de 6 kg de chanvre indien à Ndindy. Le trafiquant avait quitté Paoskoto, dans le département de Nioro, pour Touba. C'est vers 12 h, ce mardi 25 mars, que ce voyageur âgé de 39 ans est descendu d'un minicar à hauteur du rond-point de Kaïra pour rallier Ndindy. Suspecté par les policiers en faction au niveau du poste de contrôle de l'ancienne gare routière de Touba, M. Thiam a été interpellé vérification d’identité. Pris de peur, il a fui en abandonnant sa valise sur place. Il sera rattrapé, après une course-poursuite. La fouille de sa valise s'est soldée par la découverte six blocs de chanvre indien d'un poids total de 6 kg, selon des sources de Seneweb. Interrogé sur procès-verbal, le dealer a déclaré avoir acquis sa marchandise illicite au village de Mame Balla. Il devait livrer la commande à Ndindy. Dans ses aveux, le mis en cause a confié qu'il était à son second coup. Placé en garde à vue pour trafic intérieur de drogue, M. Thiam sera déféré au parquet de Diourbel à l'issue de l'enquête.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79524-touba-un-voyag...

