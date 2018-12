Touba: Une bande d’agresseurs démantelée par la police IGFM- M. Diagne, C. S. Daby, B. Mbengue et El H. Seck sont désormais hors d’état de nuire, informe "L’Observateur". La bande de malfaiteurs a été démontée par le Commissaire central de Touba, Abdou Lèye, après avoir déployé les gros moyens.





Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

La ville sainte est débarrassée de ces agresseurs qui y avait élu domicile. Une perquisition menée chez eux, a permis de mettre la main sur de nombreux objets volés, aussitôt remis à leurs propriétaires, et un arsenal d’armes blanches (arrache-clous, coupe-coupe, cisailles…).



Déférés au parquet de Diourbel, les accusés ont reconnu plusieurs cas de vols et d’agressions nocturnes. Ils sont poursuivis pour vols multiples commis la nuit en réunion, avec usage d’armes et de moyens de transport.















IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos