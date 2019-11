Touba- Une bijouterie braquée: Une grosse somme emportée

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 19:57

La bijouterie de Modou Karé a été dévalisée. Quatre hommes, l’ont ligoté après l’avoir scotché sa bouche et menacé avec un pistolet.



Ainsi, une fois maîtrisé, ils ont pris une forte somme d’argent, estimée à 1,500 000 FCfa. Ensuite, les malfrats ont vidé les tiroirs de la bijouterie, remplis de bijoux en or, pour emporter une valeur de 20 millions de FCfa.



Les malfrats, non contents d’avoir réalisé un coup, ont lynché de manière sauvage leur victime. Et, il est actuellement, admis aux urgences dans un hôpital.



