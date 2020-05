Touba / Une famille s’oppose à la mise en quarantaine d’une dame de 92 ans: La foule blesse un gendarme

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 11:16

Le pire a été évité de justesse, le vendredi dernier, à Ndindy, dans la Commune de Touba. Selon "SourceA" dans sa livraison de ce lundi, la famille d’une dame de 92 ans, créditée d’avoir prodigué des prières au tailleur du marché ‘’Occass’’ récemment testé positif au Coronavirus, s’est farouchement opposée à l’évacuation de la vieille pour sa mise en quarantaine.



Pour ce faire, précise le journal, la famille a barricadé le domicile, pour en interdire l’accès aux blouses blanches et aux gendarmes de la Brigade de proximité de la localité. Ce qui a créé une vive tension et un gendarme a été blessé au niveau de l’épaule par un projectile.



Le responsable de la famille, rencontré par nos confrères « jure sur ce qu’il a de plus cher que, même si les tests effectués sur sa grand-mère revenaient positifs, cette dernière ne serait jamais remise aux blouses blanches ».

