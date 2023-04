Touba : Xuratul Ayni tire le bilan du Ramadan Serigne Abo Say Mbacké, parole du Dahira « Xuratul Ayni », a magnifié le bon déroulement des activités religieuses, relatives aux conférences religieuses et distribution de mets. Le fils aîné de Serigne Cheikh Say Mbacké, est revenu sur la genèse des activités et la Dahira « Xuratul Ayni », pionnière de ces activités dans la cité religieuse de Touba.

« C'est a l'occasion d'un séjour à la Mecque que nous avons découvert cette activité. De retour au Sénégal, nous l'avons initié et depuis, nous perpétuons cette pratique à l'occasion du mois béni de Ramadan. A Darou Khoudoss, nous organisons les conférences religieuses pour échanger sur les différents thèmes visant le renforcement de la foi, chez le musulman. Ensuite, nous distribuons des repas à tous les musulmans par la grâce de Dieu », renseigne-t-il.



Cette année, comme les éditions précédentes, dit-il, nous avons la satisfaction d'avoir réussi le challenge, avec l'organisation des conférences et la distribution des repas. « Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que cette pratique a été reprise dans tous les lieux de culte de la cité religieuse. Cette année comme par le passé, nous avons réussi l'organisation et amélioré les repas en quantité et en qualité », précise-t-il.



Ainsi, il se dit satisfait des disciples de par leur engagement et du bon déroulement du programme d'activités, pendant tout le mois de Ramadan.



