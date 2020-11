Touba/arrestation d'un présumé terroriste: ses techniques de guerre, connexion avec Al-Qaïda Arrêté à Touba, S.S.D a fait des aveux terribles sur son passé, alors ses parents étaient menacés de mort et se sont rendus de leur propre chef à la police.

Pour solliciter de l'aide, le père et le frère du présumé terroriste se sont rendus à la police de Gouy Mbinde, alors qu'ils sont menacés de mort. Puis commença le déballage à haut débit du passé surréaliste de S.S.D, renseigne Source A.



Le prévenu lâche: "j'ai été recruté dans un groupe terroriste en Libye. J'ai appris plusieurs techniques de guerre à Saba et je me suis rendu, par la suite, à Tripoli, en 2015. J'ai connu des Armées terroristes dont l'Etat islamique , les frèes musulmans et Al-Qaïda", a-il dit.



Dépêchées de Dakar, la cellule de lutte anti-terroriste et la Direction de la surveillance du territoire entrent en action. Le procureur de Diourbel file la patate chaude à son collègue de Dakar.

