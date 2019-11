Touba : comment le meurtrier de Khady Sèye a été exfiltré par la police La dame Khady Sèye est décédée, hier, au quartier Madina Bkhyia de Touba, après avoir été poignardée à plusieurs reprises par son colocataire Cheikhouna Diop, à la suite d’une dispute. Mais il faut dire qu’une deuxième mort a été évitée de justesse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, n’eût été la diligence des forces de l’ordre, le meurtrier allait faire les frais de la furie des habitants du quartier qui ont rué vers la maison en question pour un lynchage en règle.

Selon la RFM, les forces de l’ordre, mises au parfum de cette affaire, ont vite accouru sur les lieux pour éviter un second drame. Mais il leur était difficile de tirer Cheikhouna Diop des griffes de la foule déchaînée.

Il leur a fallu utiliser la méthode forte, lançant des grenades lacrymogènes à volonté pour disperser tout le monde et exfiltrer Cheikhouna Diop, placé en garde à vue, depuis hier, à la police de Djanatou.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos