Touba: elle tue à coups de couteau sa nièce de 04 ans et la... Les populations du quartier Darou Marnane à Touba sont sous le choc ! Une fille âgée de 04 ans environ a été poignardée à mort par sa tante.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021 à 06:08 | | 0 commentaire(s)|

La dame aurait donné deux coups de couteau à sa nièce, M.N. avant de dissimuler le corps sans vie sous un lit. La découverte macabre a été faite ce jeudi soir.



Informée, la police a interpellé la mise en cause, âgée de plus de 20 ans. Les sapeurs-pompiers ont déposé le corps sans vie au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzayni.



Selon Seneweb, des membres de la famille éplorée, affirment que la présumée meurtrière souffre des troubles mentaux.

