Touba en Deuil : Sokhna Hindou Mbacké, fille de Serigne Bara Mbacké Ibn Khadimoul Rassoul décédée hier La fille de Serigne Bara Mbacké Ibn Khadim Rassoul, Sokhna Hindou Mbacké est décédeé hier lundi 17 août dans la matinée à Touba.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

La triste nouvelle relayée par d’autres confrères et les réseaux sociaux a été largement partagée hier.



Elle a été inhumée dans la même journée, après la prière de Taakusaane au cimetière de Bakhiya.



Selon les témoignages, la défunte qui était une petite-soeur du défunt khalife général des mourides, Cheikh Sidyl Moukhtar Mbacké était en âge très avancé.



Leral.net compatît à cette triste nouvelle qui touche la communauté mouride et prie par la Grâce de DIEU que Firdawsi soit sa dernière demeure



