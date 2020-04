Touba : en attendant l’aide de l’Etat, le Khalife général des Mourides distribue 80 tonnes de riz et 20 tonnes de mil Alors que l’aide alimentaire distribuée par le gouvernement à un million de familles touchées par le Covid-19 est toujours attendue à Touba, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a pris les devants pour distribuer 80 tonnes de riz et 20 tonnes de mil aux populations. C’est le dahira Hisbou Tarkhiya qui a en charge la distribution de ces denrées, selon la Rfm. Une distribution qui débutera à l’extrémité de la ville de Touba pour prendre en compte toute la population, ont indiqué les responsables.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Avril 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos