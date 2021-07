Touba en deuil: Serigne Moustapha Massamba Mbacké n’est plus La communauté mouride est deuil. Le Khalife de Darou Karim, Serigne Moustapha Mbacké est décédé. Son rappel à Dieu est annoncé par le responsable de la cellule de communication du Grand magal de Touba, Serigne Cheikh Abdoul Mbacké Gaïndé Fatma, il y a juste quelques minutes sur sa page Facebook.

Le défunt marabout est le fils de Serigne Massamba Mbacké, le frère du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



Serigne Moustapha Mbacké était un opérateur économique qui s’activait dans le domaine de l’immobilier, de l’agriculture et des transports.



«Il a beaucoup fait pour l’Islam. Il était en train de construire une mosquée d’une valeur de plus d’un millard de FCFA à Darou Karim. Également, il a édifié une grande bâtisse dénommée Résidence Massamba et plusieurs mosquées dans cette localité»

