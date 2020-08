Touba endeuillée : Serigne Saliou Abdou Lahad Mbacké, le fils du Khalife bâtisseur, nous a quitté C’est avec une grande tristesse que nos confrères du Quotidien « Le Témoin » ont partagé le décès survenu hier à Dakar du marabout mouride Serigne Saliou Abdou Lahad Mbacké, fils du troisième khalife général des Mourides et petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba.

Grand agriculteur et grand éleveur, Serigne Saliou exploitait un immense domaine à Boustane, dans le département de Mbour. Chargé par l’ancien khalife Serigne Saliou Mbacké, son homonyme, de tout ce qui était travaux champêtres, il avait sillonné les plus grands pays agricoles pour découvrir les technologies les plus sophistiquées et s’inspirer des meilleures pratiques. Il en est de même de l’élevage où il avait importé des bœufs de race en provenance de France, du Brésil etc.



Le « Témoin » révélait d’ailleurs il y a quelques mois qu’il avait été choisi pour représenter la région de Diourbel à l’exposition organisée dans le cadre de la Journée nationale de l’Elevage qui s’est tenue cette année à Kael où il y avait récolté un vif succès.



Le défunt était le marabout de leur défunt collaborateur Cheikh Guèye Diom dit Ben Khalifa qu’il avait d’ailleurs accompagné jusqu’à sa dernière demeure à Touba, et de son frère Amadou Guèye Diom qui, lui, est toujours leur collaborateur.



D’ailleurs, ce sont les frères Diom, justement, qui ont fait que Serigne Saliou Abdou Lahad s’est toujours considéré comme un grand ami du « Témoin ». Nous ne manquerons pas d’ailleurs de lui rendre hommage dans les prochains jours. Que la terre sainte de Touba où il repose depuis hier nuit lui soit légère…



Leral.net compatît à cette perte qui touche nos confrères et la communauté musulmane et prie que le Paradis soit sa dernière demeure pour l’éternité.



