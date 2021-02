Touba endeuillée : Sokhna Ndioba Niane, l’épouse du Khalife général des mourides, n’est plus Partagée sur les réseaux sociaux et la presse ligne, la triste nouvelle est tombée ce matin touchant la confrérie mouride. Sokhna Ndioba Niane, l’épouse de Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des Mourides, nous a quitté cette nuit.

Selon ces sources convergentes, son inhumation est prévue ce mardi 9 février 2021 dans la ville Sainte de Touba.



A la confrérie mouride et à l’ensemble de la Oummah islamique, leral.net exprime sa vive compensation, tout en priant pour le repos de son âme. Par la Grâce de DIEU que le paradis soit sa nouvelle demeure !



