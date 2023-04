Touba : installation des organes de gouvernance de l’université Cheikh Ahmadoul Khadim

L’université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba ( Diourbel centre) a procédé à l’installation et à la mise en place de ses organes de gouvernance avec l’implication de toutes les parties prenantes, a indiqué le président de son conseil académique, Pr Mor Faye, dans un entretien avec l’APS.



‘’C’est un complément par rapport à l’existant parce que nous n’avions pas encore réfléchi sur les instances de gouvernance. Or, une université, c’est d’abord les organes de gouvernance parmi lesquels il y a évidemment le conseil d’administration, le conseil académique mais aussi les conseils de département et les conseils de décision des UFR ou d’instituts », a précisé le Pr Faye.



Il a signalé que l’université a ainsi mis en place des cadres de concertation formels par rapport à ses missions dans le cadre de la mise en place de ses instances de gouvernance.



‘’ Les facultés ont des conseils de département et c’est là que les décisions doivent se prendre parce que la gestion universitaire, ce n’est pas une gestion solitaire », a expliqué le président du conseil académique. En fait, c’est une gestion participative, collégiale impliquant toutes les parties prenantes comprenant les enseignants, l’administration, les étudiants et tous les partenaires. »



Concernant les commissions déjà mises en place, celle dédiée à l’enseignement supérieur a réalisé un travail extrêmement important dans la confection des matières pédagogiques, des programmes mais également dans la mise en place d’un certain nombre de structures.



»Il fallait mettre en place le conseil d’administration de l’université et le conseil académique. Ce sont des organes de gouvernance qui, avec le recteur donc constituent des éléments incontournables pour se conformer aux normes académiques dans la dynamique de l’installation des nouveaux organes de gouvernance », a déclaré le secrétaire général du complexe Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké,



Le CCAK a été officiellement ouvert le 6 février dernier par le Khalife général des mourides, Sérigne Mountakha Bassirou Mbacké, en présence du chef de l’État Macky Sall.

Aps