Touba: l'ex-Mara des Lions arrêté, il était payé 03 millions F CFA par match par la... Un ex-marabout des Lions arrêté, cela ne court pas les rues. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à B;S Lèye, coffré pour escroquerie et charlatanisme.

Selon Source A, l'ex-marabout des Lions a été arrêté à Touba et il a été très prolifique en explications devant les enquêteurs: "j'étais le marabout de l'équipe nationale et ce, lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Egypte.



A l'en croire, "la Fédération sénégalaise de football m'avait engagé pour que je fasse des prières pour les joueurs. Et on me payait trois millions de francs CFA à chaque match, durant notre séjour au pays des Pharaons", lâche-t-il.



Le journal détaille aussi dans ses colonnes ce que le mis en cause faisait pour le numéro 10 de la Tanière, Sadio Mané.

