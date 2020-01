Touba : la police interpelle 219 individus dans une opération de sécurisation Au total, 219 individus ont été interpellés pour divers motifs, entre lundi et mardi, dans le cadre d’une opération de sécurisation lancée par la police à Mbacké et dans la cité religieuse de Touba, a appris l’APS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 08:45

Cette opération dénommée ‘’Sam Sunu Karangué’’ (veiller sur notre sécurité) a notamment permis l’arrestation de 162 personnes pour vérification d’identité, 5 pour usage de chanvre indien, 3 pour ivresse sur la voie publique, 8 pour vagabondage, autant pour jeux de hasard et 1 pour viol, a détaillé le commissaire de police de Dianatoul Mahwa, à Touba.

Intervenant lors d’un point de presse organisée dans la cité religieuse, l’officier de police a révélé que 59 véhicules avaient été mis en fourrière dans le cadre de cette opération de sécurisation.

L’opération marque le démarrage de l’opération ‘’Sam Sunu Karangué’’ officiellement lancé ce mercredi par le Directeur de la sécurité publique, Abdou Wahab Sall.

Au moins, 186 agents ont été dans un premier temps engagés dans cette opération avec l’appui d’un renfort des éléments de la police judiciaire et du groupement mobile d’intervention (GMI), a fait savoir le commissaire de police.

Il a souligné que d’importants moyens roulants ont été déployés dans le cadre de cette opération appelée à durer dans le temps suivant un dispositif articulé autour de patrouilles permanentes et de check-point à Touba et à Mbacké.

La cité religieuse de Touba et ses environs sont en proie à l’insécurité à travers des vols à main armée et autres actes répréhensibles.

Cette situation a motivé un déplacement récent du Directeur de la sécurité publique dans cette ville du centre du pays, afin de rassurer les autorités religieuses sur la détermination de la police nationale à veiller au renforcement de la sécurité de cette localité.

APS



