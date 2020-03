Touba: le «Modou-Modou» rentré d’Italie avait organisé un récital de Coran au lendemain de son arrivée C’est le journal "L’Observateur" qui donne l’information. Le ‘’modou-modou’’ rentré d’Italie et qui a contaminé 17 personnes, dont des membres de sa famille, notamment ses deux épouses et son bébé de 2 ans, avait organisé un récital de Coran au lendemain de son retour, selon un vieux habitant non loin de chez lui, au quartier Darou Marnane? Ce dernier a même décrit physiquement le ‘’modou-modou’, ses deux épouses et son véhicule. Le journal souligne que le domicile du modou-modou, situé à côté de la Sénélec, à Darou Marnane, est actuellement vidé de ses occupants, désinfecté et fermé.

Reste maintenant à savoir si ces personnes qui ont participé à ce récital, ont été toutes tracées et suivies par les autorités sanitaires.



