Touba : le gouvernement au chevet de parents d’enfants décédés dans un incendie Une délégation conduite par le directeur de la promotion des droits et de la protection de l’enfant, Niokhobaye Diouf, s’est rendue ce vendredi au chevet de deux familles dont les enfants ont péri dans des incendies à Touba, et d’une autre famille en difficulté.

La délégation, accueillie par le sous-préfet de Ndame, Mansour Diallo, a "mené des actions de solidarité et présenté les condoléances du gouvernement", apprend-on de la direction de la promotion des droits et de la protection de l’enfant.



Selon la même source, elle a remis "un important lot de vivres, de matelas et de produits divers" à la famille de Soukèye Fall.



Mme Fall "avait lancé un cri de détresse sur les réseaux sociaux pour alerter sur l’état d’extrême indigence que vivait sa famille avec ses quatre enfants handicapés et son mari sous traitement de dialyse".



Elle a ensuite rendu visite à la famille de Cheikh Mbaye, qui a perdu récemment deux enfants dans un incendie à Touba Fall, avant d’aller chez celle d’Oumar Guèye "dont les trois enfants ont été calcinés dans l’incendie qui s’est déclaré’’ à leur domicile le mardi 4 février dernier".



"Toutes les deux familles ont reçu un important soutien financier en guise de solidarité du gouvernement de la part du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants".



"Le directeur de la promotion des droits et de la protection de l’enfant a appelé à plus de vigilance et de responsabilité de la part des parents qui doivent, au premier chef, garantir la sécurité de leurs progénitures."

Aps



