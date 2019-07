Touba: les cheveux naturels et les produits khessal enlevés des étals

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de la ville sainte de Touba n’ont pas mis du temps pour mettre à exécution le Ndigeul du Khalif général des mourides sur l’usage de certains produits de beauté chez les femmes. Les bonnes dames ont tout simplement décidé d’abandonner tous les artifices prohibés par le saint homme. Les commerçants aussi ont enlevé tous les produits incriminés des étals du marché Ocass, constate Igfm.



Pour rappel, le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké avait rendu public le nouveau code conduite de la ville sainte. Khessal ou dépigmentation, cheveux naturels, danse, lutte, sport, tenues indécentes, écoles ou daaras non mourides sont désormais interdits à Touba. Le khalife s’est voulu intransigeant sur ces décisions diffusées ce 02 juillet.

