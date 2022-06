Touba marché Ocass : La brigade de Mbacké a arrêté les braqueurs des magasins

Les gendarmes de la brigade de Mbacké ont arrêté les bandits qui avaient braqué dans la nuit du 7 au 8 juin, plus de 5 magasins au marché ocass de Touba et emporté plusieurs millions dans un village de la commune de Darou Mouhty.



Les malfaiteurs étaient à bord d’un pickup de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie à Darou Salam.



Les braqueurs ont été perdus par le GPRS installé dans le véhicule. Ainsi, ils ont été remis aux policiers de Mbacké.