Touba /préparatifs du Grand Magal : l’eau, une priorité du Khalife général des mourides

Le porte-parole du Khalife général des mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre a d’emblée rappelé l’historique du Grand Magal qui marque le départ en exil du fondateur du mouridisme.



Il a, au nom de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, indiqué que c’est Cheikh Ahmadou Bamba qui a recommandé de célébrer le Magali, le Magal qui est d’abord le «berndé» (offrir de la nourriture en abondance). Dès son retour de son exil, il a demandé à toute la Ummah islamique de s’associer pour commémorer ce jour. Il demande à ce que tous les mets soient rassemblés pour être distribués aux populations. C’est Serigne Moustapha qui avait instruit les fidèles de le célébrer chez eux. Il a fallu que Serigne Fallou Mbacké demande aux fidèles de le rejoindre à Touba. Tous les Khalifes généraux ont perpétué cette œuvre jusqu’à l’arrivée de l’actuel Khalife.



Le Khalife général des mourides a remercié toute la famille de Serigne Touba et les cheikhs qui se sont illustrés par leur foi et leur dévotion. Il n’a pas manqué de remercier les talibés. Il demande de se souvenir des conditions dans lesquelles Serigne Moustapha Mbacké a démarré les travaux de construction de la grande mosquée de Touba dans un contexte de guerre mondiale 1945.



«Il faut souvent rappeler tous les efforts consentis par les différents Khalifes généraux qui se sont succédé. Ils ont fait preuve de gestion transparente. Serigne Saliou Mbacké a injecté 6 milliards dans l’assainissement. Son successeur a également perpétué cela. L’actuel Khalife s’est impliqué dans la construction de la mosquée Massalikoul Jinane et de l’université Cheikh Ahmadou Bamba. Après ces travaux, le défi à relever est la question de l’eau», a déclaré le porte-parole du Khalife.





Et d’ajouter, «ce sont les talibés qui ont investi en premier pour le développement de Touba suivi de l’accompagnement de l’état. Il a magnifié le travail du comité d’organisation, le Dahira Hisbu Tarquia et le Dahira Hitmatoum, Touba ca Kaname qui a procédé à la pose de la première pierre de 4 postes de santé mais aussi leur implication dans l’assainissement».



Selon Serigne Bass Abdou Khadre, le Khalife a demandé à ce que des «efforts soient consentis dans l’assainissement à cause de l’expansion galopante de la ville de Touba». Par ailleurs, il a fait savoir que «la question des inondations est préoccupante car, il y a beaucoup de maisons qui sont envahies par les eaux stagnantes». Non sans dénoncer «la hausse injustifiée de la hausse du prix de l’oignon». «Il faut que les commerçants sachent raison garder en aidant les consommateurs», a dit le porte-parole.



Il n’a pas manqué de dénoncer la prolifération des salles des sports «où hommes et femmes se regroupent».

Sudquotidien.sn