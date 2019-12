Touba: un Asp arrêté avec 250 g et 5 cornets de chanvre indien O.M, un Agent de sécurité de proximité (Asp), âgé de 34 ans, a été déféré, hier mercredi, au parquet de Diourbel pour détention et trafic de chanvre indien, à Touba. L’agent en service à la mairie de la localité, a été arrêté en possession de 250 grammes et cinq (5) cornets de chanvre indien, selon Source A.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|



