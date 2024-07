Touba : vers la mise en service de plusieurs ouvrages d’adduction d’eau potable (OFOR)

Le directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye, a annoncé, à Touba (centre), la mise en service de plusieurs ouvrages d’adduction d’eau potable destinés à améliorer l’approvisionnement de la ville sainte en perspective de l’édition 2024 du Grand Magal.



‘’Parmi ces ouvrages, il y a la mise en service de cinq nouveaux forages réalisés l’année dernière et de trois autres forages prêts à fonctionner. Il ne reste que le forage de Darou Khafor dont les travaux sont en cours’’, a-t-il dit.



M. Ndiaye s’exprimait, mercredi, lors d’une visite d’évaluation technique des ouvrages d’adduction d’eau potable de Touba.



Il a annoncé l’utilisation de la ”télésurveillance” pour contrôler le fonctionnement normal des forages.



”Nous allons utiliser la nouvelle technologie pour surveiller le fonctionnement de dix forages critiques de Touba’’, a-t-il indiqué, relevant que la télésurveillance est ‘’une innovation majeure’’ pour le système de distribution d’eau de Touba.



Accompagné du directeur du service régional de l’hydraulique de Diourbel, des agents de la mairie de Touba-mosquée et des membres de Mahou Rahmati, le directeur général, a réceptionné, à cette occasion, une dizaine de pompes de grande puissance et des équipements destinés à maintenir, le débit des forages, pendant plusieurs années.



Hamade Ndiaye a assuré que de l’eau sera fournie en quantité suffisante aux habitants de Touba et aux pèlerins lors du prochain Magal, avant d’annoncer que les grandes opérations d’approvisionnement de Touba en eau,” démarrent à 20 jours, avant le Magal”.



Le directeur général de l’OFOR s’est dit ”satisfait” du niveau d’avancement des travaux entrepris à Touba pour assurer une disponibilité suffisante de l’eau.



”En tout cas, je suis satisfait de l’avancement des travaux (…). Je repars très satisfait du travail des entreprises engagées”, a-t-il déclaré.



L’officiel s’est rendu au cours de sa visite à Darou Khafor pour constater l’évolution des travaux de construction de la cabine de pompage du forage et de son raccordement à l’héliport de Touba.



Il a également visité le site de construction du plus grand réservoir d’eau de Touba, d’une capacité de plus de 6000 m³ où ‘’les travaux sont en phase de finalisation’’.



Le Grand Magal de Touba, est un évènement religieux commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur du mouridisme.



